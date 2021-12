Carreta tomba e é saqueada na BR-324

Uma carreta carregada de soja tombou no km 590 da BR-324, na manhã desta quarta-feira, 26. No momento do acidente, o veículo trafegava na região do município de Candeias, sentido Feira de Santana-Salvador. Moradores da região e alguns motoristas pararam no local e saquearam a carga.

A carreta está no acostamento e não atrapalha o trânsito da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) demorou para chegar ao local, mas já regulariza a situação. De acordo com informações do órgão, havia apenas uma viatura responsavel pelo patrulhamento de toda a rodovia.

