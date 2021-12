Carreta tomba e derrama óleo na BR-324

Uma carreta carregada de combustível se envolveu em um acidente no início da manhã desta segunda-feira, 7, na BR-324, próximo à entrada do município de Amélia Rodrigues.

O veículo trafegava no sentido Feira de Santana quando se chocou contra dois carros da concessionária Viabahia, que administra a rodovia, e tombou, derramando o combustível na pista.

Segundo o leitor do Portal A TARDE Olivaldo de Lima Cerqueira, o acidente aconteceu antes das 6h da manhã, mas deixou o trânsito lento na região. Ele registoru imagens do veículo e do óleo que se espalhou na região.

Área do acidente foi isolada (Foto: Olivaldo de Lima Cerqueira | Cidadão Repórter)

