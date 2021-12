Carreta tomba e derrama óleo na BR-116

Uma carreta tombou e derramou óleo na pista do trecho que dá acesso à alça do Anel Rodoviário de Vitória da Conquista, via BR-116, próximo ao Distrito Industrial dos Imborés, na tarde desta terça-feira, 6.

Segundo informações do Blog do Anderson, a carreta tombou quando o condutor perdeu o controle da direção e ninguém ficou ferido. Após o acidente, a carreta derramou óleo na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, isolou a via para evitar outros transtornos.

