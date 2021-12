Carreta tomba e complica trânsito em Feira de Santana

Um acidente envolvendo uma carreta congestiona o trânsito na manhã desta terça-feira, 19, nas proximidades do viaduto Portal do Sertão, no município de Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na BR-324, sentido Salvador, por volta de 6h.

O motorista não sofreu ferimentos. Agentes da PRF estão no local para regularizar a situação.

