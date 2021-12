Carreta tomba e causa engarrafamento de 2 km na Via Parafuso

O tráfego na BA-535, mais conhecida como Via Parafuso, voltou a fluir a partir do km 12 após a liberação de uma das faixas da rodovia. O trecho estava bloqueado por uma carreta que tombou por volta das 6h50 desta terça-feira, 20, nas imediações da fábrica da Bridgestone, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Por conta do tombamento, os dois sentidos da BA-535 ficaram interditados e o engarrafamento na região chegou a atingir cerca de 2 km de extensão. Mas por volta das 9h30, a empresa disse que o tráfego foi normalizado no sentido Salvador. Já no sentido Camaçari, apenas uma faixa foi liberada, por conta do veículo que ainda está no local.

Inicialmente a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, informou que o veículo transportava uma carga de areia, mas a informação foi corrigida pela mesma para o transporte de fraldas. Ninguém ficou ferido e a causa do acidente é desconhecida.

