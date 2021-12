Carreta tomba, e carga de tintas e cosméticos é saqueada

Uma carreta que transportava uma carga de tintas e cosméticos tombou na BR-101, em um trecho que liga as cidades de Itabela e Itamaraju, na região sul da Bahia, nesta quinta-feira, 17.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após o motorista José Renato, 54 de anos, perder o controle do veículo em uma curva.

O condutor, que saiu do Rio de Janeiro com destino às cidades de Itabuna, Feira de Santana e Salvador, sofreu apenas arranhões. A carga foi saqueada por outros viajantes e por moradores do local.

