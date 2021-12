Carreta tomba e bloqueia pista em curva acentuada na BR-101

Um motorista perdeu a direção de uma carreta e acabou tombando no km 735 da BR-101, trecho do município de Itabela (a 676 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu na tarde desta terça, 7, mas o veículo ainda se encontra no local na manhã desta quarta-feira, 8.

A carreta está ocupando uma das faixas da rodovia nas imediações de uma curva acentuada, colocando em risco a segurança de outros motoristas que circulam no local. Além disso, a estrada está suja de óleo.

A remoção da carreta só será feita após a empresa responsável enviar um guincho.

Acidente

De acordo com informações do site Radar 64, o motorista, Fernando José Seguro, 36 anos, seguia de Eunápolis para Curitiba, quando perdeu o controle do veículo na subida de uma ladeira.

Segundo informou Fernando ao site, "a carga de mamão pendeu para o lado esquerdo e puxou o cavalo (cabine), fazendo com que a carreta tombasse na pista contrária", contou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu chegar no local antes que a carga fosse saqueada.

