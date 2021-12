Carreta tomba e bloqueia avenida em Lauro de Freitas

Um carreteiro foi realizar uma manobra de conversão na madrugada desta quinta-feira, 1º, e tombou após perder o controle do veículo. O acidente aconteceu por volta de 0h20, no cruzamento entre a rua Estrela do Mar e a avenida Luiz Tarquínio, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), o motorista Júlio Hermano, 31 anos, saia da rua Estrela para acessar avenida, sentido Buraquinho, quando o acidente aconteceu.

Segundo a Settop, o veículo bloqueou o trecho mas, por volta das 8h40, o órgão não soube informar se a carreta já havia sido retirada do local.

adblock ativo