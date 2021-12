Um caminhão ficou parcialmente destruído, na tarde desta quinta-feira, 29, na BR-116, próximo ao município de Planalto (distante 400 km de Salvador), depois de ser atingido por uma carreta que transportava uma hélice de torre eólica.

Segundo informações do Blog do Marcelo, a carreta tombou e acabou acertando o baú do caminhão, que trafegava na rodovia. Devido ao acidente, a pista chegou a ser interditada nos dois sentidos.

Da Redação Carreta que transportava hélice eólica tomba e atinge caminhão

adblock ativo