Carreta perde controle na BR-324 e carga é saqueada

Uma carreta, de placa JSZ 6443, desgovernou-se em uma curva após o retorno do distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 117 quilômetros de Salvador), na manhã desta quinta-feira, 29.

O veículo transportava uma carga com 1.250 caixas de cerveja. Com o acidente, o produto ficou espalhado na BR-324. Segundo informações do motorista, a carga foi mal amarrada e por isso caiu do veículo.

O local ficou coberto de garrafas quebradas e as que ficaram intactas foram saqueadas por quem passava pelo local. O saque parou após a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Apesar do acidente, o trânsito na região já está livre.



