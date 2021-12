Carreta pega fogo na rodovia Cia-Aeroporto

Uma carreta pegou fogo na manha desta sexta-feira, 6, na rodovia Cia-Aeroporto. As informações iniciais são que o incidente aconteceu na via sentido Salvador.

Ainda não há informações sobre o que causou as chamas, nem se o incêndio deixou o tráfego lento na região.

Uma equipe da Via Bahia está no local, com carro de guincho para retirar o veículo da via.

Os motoristas devem redobrar a atenção na rodovia para evitar acidentes.

