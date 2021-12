Carreta pega fogo na BR-242; ninguém ficou ferido

Uma carreta pegou fogo neste sábado, 11, na BR-242, próximo à cidade de Andaraí, no interior da Bahia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBMBA), o incêndio foi debelado por volta das 14h30.

O veículo transportava uma carga de sal e ninguém ficou ferido no acidente. As chamas foram percebidas por uma aeronave da Operação Bahia sem Fogo, do governo do Estado, operacionalizada pelo Corpo de Bombeiros.

