Carreta pega fogo e congestiona a BR-324 nesta manhã

Uma carreta pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 18, na BR-324, próximo à Jaqueira do Carneiro, no sentido Feira de Santana - Salvador. O motorista estava no veículo quando as chamas começaram, mas conseguiu sair e não ficou ferido.

O incêndio foi controlado, mas os condutores que passam pelo local reduzem a velocidade para ver a situação, o que atrapalha o trânsito na rodovia. O tráfego está congestionado a partir de Porto Seco Pirajá, sentido Salvador, abrangendo cinco quilômetros de retenção.

No trecho entre Retiro e a Jaqueira do Carneiro, para quem segue para o interior da Bahia, também há congestionamento de cerca de três quilômetros.

