Carreta pega fogo após pane elétrica na BR-101

Uma carreta tanque pegou fogo na BR-101, no km 727, próximo da cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado, na sexta-feira, 9. O incidente deixou a rodovia interdita por 2h e gerou congestionamento nos dois sentidos, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda segundo informações da PRF, o motorista da carreta Ailton Silva Vasconcelos, não ficou ferido e relatou que o veículo teve uma pane elétrica seguida do incêndio. Ele seguia para a cidade de Ibirapuã, também no extremo sul da Bahia.

A carreta continua na BR-101, mas não atrapalha mais o trânsito, informou a PRF.

adblock ativo