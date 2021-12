Uma carreta incendiou após colidir com outro veículo na BR-116, próximo a Cândido Sales, a 595 km de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 19. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Blog do Anderson, as chamas foram controladas pela equipe de brigadistas da ViaBahia e a pista permaneceu parcialmente interditada até o meio dia, sob controle da ViaBahia e Polícia Rodoviária Federal.

Um internauta que passava pelo local registrou o momento da carreta pegando fogo e enviou o vídeo para o o Blog do Anderson. Confira:

Da redação Carreta pega fogo após acidente na BR-116; veja vídeo

