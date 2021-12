Carreta invade casas e deixa seis feridos em Medeiros Neto

Seis pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira, 8, depois que uma carreta carregada de granito invadiu uma casa e um estabelecimento comercial no município de Medeiros Netos (a 865 km de Salvador).

De acordo com o site Texeira Hoje, a primeira vítima resgatada por populares e levada para o Hospital Municipal de Medeiros Neto, foi Geraldo Braga dos Santos, mais conhecido como Geraldinho, de 60 anos, que sofreu cortes na cabeça e nas mãos. O idoso recebeu atendimento médico, fez exames e o seu estado de saúde é estável.

A esposa de Geraldo, de prenome Selma, também foi retirada com algumas escoriações. Tâmara da Silva, de 22 anos, que fazia compras no mercadinho na parte térrea, e o vendedor Fábio de Jesus Gomes, 41, foram atingidos por estilhaços da estrutura do imóvel e precisaram receber atendimento médico.

Com ajuda de moradores, policiais militares, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma equipe do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM), a idosa Maria Viana, de 76 anos, sogra de Geraldo e mãe de Selma, foi retirada dos escombros após algumas horas e levada para o hospital.

Segundo informações preliminares, Maria Viana sofreu escoriações em várias partes do corpo e uma fratura no braço esquerdo. Além do ponto do mercadinho e a casa, outros dois imóveis e um poste de energia da Coelba foram atingidos pelo veículo.

Ainda segundo o site, o motorista da carreta que causou o acidente, Marcos Antônio Bono Albino, de 28 anos, sofreu um corte na cabeça ao pular da cabine do veículo em movimento, quando percebeu que a mesma estava fora de controle.

