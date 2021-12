Carreta dos Correios tomba na BR-116 e motorista sai ileso

Uma carreta dos Correios tombou na BR-116, próximo a Jequié (a 366 quilômetros de Salvador). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 3, no KM 665.

A PRF informou ainda que o motorista do veículo saiu ileso e que ele teria perdido o controle do veículo, que tombou e saiu da pista. Não houve interdição da via.

