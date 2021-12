Carreta desgovernada invade e destrói parte de casa em Barreiras

Uma carreta desgovernada invadiu e destruiu parte de uma casa na tarde desta quarta-feira, 8, na cidade de Barreiras (distante a 886 km de Salvador). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Blog do Braga, o veículo estava estacionado em frente à residência, localizada na rua Napoleão Macedo, no bairro São Miguel, quando destravou e seguiu em diração ao imóvel, onde atingiu a varanda e sala.

Antes do incidente, o motorista, que havia acabado de chegar de Salvador, fazia manutenção na carreta. Ainda conforme o blog, ele tentou entrar no veículo para acionar o freio , mas não conseguiu.

adblock ativo