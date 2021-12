Carreta derruba poste e afeta abastecimento de energia

Uma carreta derrubou um poste na Avenida Senhor dos Passos, no centro da cidade baiana Feira de Santana, nesta quinta-feira, 23. Por conta do acidente, a região, onde há grande concentração de comércios, está sem energia, internet e telefonia celular. De acordo com a Coelba, a previsão é que a energia seja normalizada no início da tarde desta quinta. Já a internet e telefonia só deve retomar por volta das 16 horas.

Um representante da Coelba, Eduardo Perone, disse que a alimentadora da rede foi atingida com o acidente, o que causou a falta de energia. A comerciária Natália Antonella disse que ficou assustada com o forte barulho e clarão no momento da colisão.

Na hora do acidente, Ana Araújo Lopes, que usa marcapasso e estava próxima ao poste, se sentiu mal e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

