Carreta derruba passarela em Ubaitaba

Uma carreta que transportava um tubo de energia eólica derrubou parte de uma passarela de pedestres na BR-101, em Ubaitaba, no sul da Bahia, nesta sexta-feira, 25. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. A passarela liga os bairros Zitão e Armandão.

A passarela fica localizada no Trevo de Ubaitaba, na BR 101. As Polícias Militar e PRF foram acionadas para organizar o fluxo do trânsito. Um desvio foi feito na rodovia para que a pista não fosse interditada.

