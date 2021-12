Carreta com sal tomba e carga fica espalhada na BR-101

Uma carreta que transportava uma carga de sal tombou nesta sexta-feira, 29, em um trecho da BR-101, entre as cidades de Itabela e Eunápolis, no interior da Bahia. O acidente aconteceu em uma curva na altura do Km 734 da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo porque chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. O condutor não se feriu. A PRF não soube informar se ele estava em alta velocidade.

A carroceria da carreta, que se desprendeu da parte dianteira, ficou atravessada na pista. A parte da frente do veículo parou cerca de 100 metros depois. Parte da carga de sal ficou espalhada pelo asfalto, o que dificultou o tráfego de veículos no local.

Carroceria do veículo se desprendeu da parte dianteira e ficou atravessada na pista (Foto: Welisvelton Cabral / Clic101)

Homens ajudaram a retirar a carga da pista para liberar a via (Foto: Welisvelton Cabral / Clic101)

