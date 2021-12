Carreta com medicamentos tomba e pega na BR-101

Uma carreta carregada com medicamentos pegou fogo em um trecho da BR-101, no município de Itabela, a 671 km de Salvador, extremo sul da Bahia, na tarde desta segunda-feira, 22. O acidente aconteceu no Km 739 da rodovia. O motorista perdeu o controle do veículo, que tombou e se arrastou por cerca de 40 metros.

Além do motorista, mais duas pessoas estavam na carreta no momento do acidente - o filho e a esposa dele. Eles tiveram apenas ferimentos leves. As chamas começaram no interior do veículo e logo se espalharam. Os medicamentos, inflamáveis, ajudaram na proliferação do fogo, que deixou a carreta totalmente destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao acidente, a rodovia teve de ser interditada, o que provocou um congestionamento de mais de 10 km. As vítimas foram socorridas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional em Eunápolis. Todos passam bem.

