Carreta com latas de refrigerantes tomba em Conquista

Uma carreta que transportava uma carga de 48 toneladas de refrigerante tombou na manhã desta terça-feira, 9, na BR-116, em Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). Segundo o Blog do Anderson, dezenas de pessoas tentaram saquear a mercadoria. A ação, no entanto, foi frustrada com a chegada de agentes das 77ª e 78ª companhias independentes da Polícia Militar.

O acidente aconteceu quando o motorista estava descendo o Anel Viário Jadiel Vieira Matos, quando perdeu o controle do veículo. Ainda segundo o site, o condutor da carreta ficou ferido e atendido por uma equipe de Resgate da ViaBahia. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência, que deixou a pista parcialmente interditada.

