Carreta com frangos pega fogo na BR-116

Um incêndio atingiu uma carreta de frango na manhã desta segunda-feira, 18, na BR-116 Norte, no trecho do posto de pesagem. O caminhão, da empresa Mauricéa Alimentos, saiu da BR-324, em Feira de Santana, com destino a cidade de Paulo Afonso.

De acordo com o Acorda Cidade, o motorista do veículo informou que o incêndio começou por volta das 8h15, após ele passar pela balança rodoviária.

Segundo informações do subtenente Pedro Gomes, do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros (GBM), o fogo se alastrou rapidamente e a suspeita é que uma pane elétrica provocou o incêndio. No ocorrido, a mercadoria e o veículo tiveram perda total.

Não houve nenhum ferido no acidente em questão.

