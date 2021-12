Carreta com cerca de 30 mil kg de torta de algodão tomba na BR-242

O condutor de uma carreta, que transportava uma carga de aproximadamente 30 mil quilos de torta de algodão, perdeu o controle do veículo e tombou após não conseguir finalizar uma manobra na BR-242. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 24, no bairro Jardim das Oliveiras, na zona urbana do município de Luís Eduardo Magalhães (a 965 quilômetros de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que não teve a identidade revelada, tentou usar o acostamento para fazer uma manobra, mas por causa da altura da via marginal, a carreta virou. O motorista teve ferimentos leves.

Por conta do acidente, a carga de 600 sacos, cada uma pesando cerca de 50 kg, ficou espalhada na pista. Moradores da região ajudaram na remoção da mercadoria e também na transferência para uma outra carreta.

adblock ativo