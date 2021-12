Carreta com carga de R$ 160 mil roubada é recuperada

Uma carreta com carga avaliada em R$ 160 mil que tinha sido roubada foi recuperada nesta quarta-feira, 8, na BR-116, em Vitória da Conquista (a 512 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, carregado com 24 toneladas de material plástico (polietileno), foi roubado depois do motorista, de 32 anos, ser rendido.

Policiais rodoviários encontraram o condutor amarrado em um matagal perto da BR-116. Após diligências, os agentes localizaram o veículo e iniciaram perseguição. Os criminosos abandonaram a carreta no km 924 e fugiram pelo matagal. Policiais rodoviários fazem buscas no local.

adblock ativo