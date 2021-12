Carreta com botijões de gás tomba e pega fogo na 'Curva da Morte'

Uma carreta que transportava botijões de gás tombou e pegou fogo na noite desta sexta-feira, 16, no km 406 da BR-101, trecho conhecido como "Curva da Morte". Local fica em Ibirapitanga (a 334 quilômetros de Salvador).

O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital no município de Gangu (a 50 quilômetros do local do acidente), de acordo com as informações do site Itamarati Notícias. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo o site, houve várias explosões. No momento do incêndio, no entanto, chovia na região, o que contribuiu para que o fogo não se alastrasse. O mau tempo também ajudou os bombeiros voluntários de Gandu no controle das chamas.

A suspeita, conforme o Itamarati Notícias, é que o acidente tenha ocorrido por conta do asfalto escorregadio. Por conta do acidente, a rodovia foi interditada e liberada por volta de 1h deste sábado, 17.

