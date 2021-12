Carreta com bebidas tomba com 5 da mesma família na BR-101

Cinco pessoas da mesma família, entre elas três crianças, ficaram feridas após uma carreta tombar em um trecho da BR-101, a cerca de 10 km de Itabela (distante a 668 km de Salvador), no interior da Bahia, nesta quinta-feira, 2.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h, e o veículo, que transportava uma carga de de bebidas alcoólicas e energéticos, seguia no sentido Eunápolis. Parte da carga ficou espalhada no acostamento.

Conforme a PRF, o homem que dirigia a carreta e as crianças tiveram ferimentos leves. Já a mulher do motorista sofreu fratura. Todos foram socorridos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Regional de Eunápolis.

adblock ativo