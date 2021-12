Carreta com batatas tomba na BR-242 nesta quinta-feira

Uma carreta tombou na BR-242 na manhã desta quinta-feira, 12, depois que o motorista perdeu o controle do veículo. O acidente aconteceu por volta das 8h, às margens da rodovia no km 822, em Barreiras, no extremo oeste da Bahia.

Segundo o blog do Braga, um caminhão que seguia sentido contrário à carreta conseguiu se desviar evitando uma colisão frontal. O motorista e um carona não ficaram feridos. Eles não foram identificados.

A carga de batatas ficou espalhada pelo acostamento da rodovia. O tráfego na localidade não foi afetado. Um guincho deverá realizar a remoção do veículo. Policiais Rodoviário Federal (PRF) acompanham a situação.

