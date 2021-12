Carreta com 38 toneladas de soja é recuperada no Oeste da Bahia

Uma carreta e a carga de 38 toneladas de grãos de soja foram recuperados na madrugada de sexta-feira,22 em Luís Eduardo Magalhães (Oeste da Bahia), em uma operação da Polícia Militar através de equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Cerrado).

O veículo carregado com o produto agrícola tinha sido levado de assalto, por quatro indivíduos armados, na noite de quinta-feira, 21, quando estava estacionado na margem da BR 020. De acordo com o motorista da carreta, Renzo Almeida, ele havia parado para verificar as rodas do veículo quando foi abordado pelo quarteto, nas proximidades da comunidade agrícola Novo Paraná.

Os assaltantes levaram a carreta e a carga, deixando o motorista sem celular em local ermo. Depois de conseguir carona, Almeida comunicou o fato ao proprietário do veículo e fez o registro de ocorrência policial. Conforme divulgação da PM, após buscas pela região o veículo, já sem a carga, foi localizado em uma estrada vicinal que dá acesso à região de Rio do Meio, a cerca de 10 km de Luís Eduardo Magalhães.

A soja, que no momento da abordagem criminosa seguia para uma indústria esmagadora, foi encontrada pelos policiais em um armazém situado no Setor Industrial de LEM. O material apreendido e os responsáveis pelo galpão foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

adblock ativo