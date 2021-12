Carreta colide com guard rail na Via Parafuso

Uma carreta colidiu com um guard rail na tarde desta terça-feira, 30, na Via Parafuso (BA-535), sentido Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da concessionária Bahia Norte, o acidente aconteceu próximo à fábrica Bridgestone, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no equipemento.

O trânsito está fluindo normalmente na rodovia. Equipes da Bahia Norte foram mobilizados e monitoram o local.

