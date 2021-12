Carreta carregada de peixes é saqueada após tombar na BR-101

Uma carreta carregada de peixes perdeu o controle e tombou na BR-101, no trecho entre Itamaraju e Teixeira de Freitas (a 690 km de Salvador). O acidente ocorreu neste sábado, 18.

De acordo com o site Teixeira News, antes mesmo que o motorista ferido fosse socorrido, dezenas de populares e motoristas que trafegavam pela rodovia no momento saquearam a carga de peixes. O valor do prejuízo não foi informado.

A carreta ficou atravessada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente da via. O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI). Ele passa bem.

adblock ativo