Carreta carregada de gesso tomba na BR-324

Uma carreta com um carregamento de gesso tombou na BR-324, sentido Salvador, embaixo do Viaduto Noide Cerqueira, no início da tarde deste sábado, 15.

De acordo com a concessionária Viabahia, responsável pela rodovia, uma operação foi criada para remover a carga e o veículo da via. O motorista da carreta informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que perdeu o controle da direção antes de tombar.

A carreta seguia sentido Salvador, após sair da cidade de Feira de Santana. Ninguém ficou ferido no acidente.

adblock ativo