Carreta carregada de caroços de algodão tomba na BR-242

Uma carreta carregada de caroços de algodão tombou na BR-242, em Barreiras (a 850 quilômetros de Salvador), na noite desta segunda-feira, 10, por volta das 22h. Depois do acidente, o motorista fugiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, João Regileide Coelho de Alencar, de 48 anos, teria perdido o controle do veículo nas proximidades do povoado Cerradão, no km 853.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local para prestar os primeiros socorros, mas o caminhoneiro, que saiu ileso do acidente, já não estava no local. De acordo com testemunhas, o motorista estaria embriagado.

A carroceria, que ficou atravessada na rodovia, foi retirada pela PRF.

