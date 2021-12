Carreta carregada de botijões de gás capota na BR-324

Uma carreta carregada de botijões de gás capotou nesta sexta-feira, 28, na BR-324, próximo ao distrito de Humildes, em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h30, quando o motorista do veículo, que seguia no sentido Salvador-Feira, tentou desviar de um carro de passeio.

O condutor perdeu o controle da carreta (com placa do município de Campo Brito, em Sergipe), que capotou e ficou atravessada na pista, bloqueando o tráfego no local. Muitos motoristas tiveram de passar pelo acostamento para seguir viagem.

Os botijões que eram transportados estavam vazios. Ainda conforme a PRF, o motorista não teve ferimentos.

adblock ativo