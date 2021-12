Uma carreta pegou fogo, na tarde deste sexta-feira, 27, na BA-262, em Vitória da Conquista (distante a 527 km de Salvador), na região no sudoeste da Bahia. Ninguém ficou ferido. As informações são do blog do Anderson.

Da Redação Carreta carregada de bebidas pega fogo na BA-262

A carreta transportava bebidas e pegou fogo quando transitava no bairro Espírito Santo. As chamas, que se espalharam rapidamente pelo veículo, chegaram a mais de 10 metros de altura, conforme populares.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu debelar o fogo após cerca de uma hora de ação. As chamas destruíram completamente o veículo. Não há informações sobre o que causou o incêndio.

