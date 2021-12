Carreta carregada com soja tomba na BR-242

Uma carreta carregada com soja tombou, após o motorista perder o controle da direção, na BR-242 em Luis Eduardo Magalhães. O acidente aconteceu por volta das 20h desta sexta-feira, 11, próximo ao setor industrial.

O condutor do veículo ficou preso na cabine e foi retirado por pessoas que passavam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), prestou os primeiros socorros à vítima e posteriormente a encaminhou para a UPA do município.

Segundo o Blog do Braga, com o acidente o motorista ficou em choque e não recordava onde havia carregado a carreta e nem para onde ia. A carga de soja ficou espalhada às margens da rodovia.

A Polícia Militar da 85ª CIPM esteve no local dando suporte até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que foi acionada para registrar a ocorrência.

adblock ativo