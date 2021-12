Carreta carregada com caroço de algodão tomba na BR-242

Uma carreta do tipo bitrem que transportava caroço de algodão tombou na tarde desta terça-feira, 27, na BR-242 (liga Bahia ao Mato-Grosso). Ninguém ficou ferido. O veículo seguia com destino ao estado do Piauí.

Segundo informações do Blog Braga, o motorista estava sozinho quando perdeu o controle do veículo, vindo a virar no final de uma curva conhecida como "Curva da Morte" antes do Km 30.

Apesar de chegar perto, o caminhão não despencou de uma ribanceira próxima ao local. O motorista, que teve ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Oeste. Não há informações sobre seu estado do saúde ou causas do acidente.

Carga de caroço de algodão ficou espalhada na pista

Carreta ficou com a frente totalmente danificada

