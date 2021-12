Carreta bate em avião na BR-020 e tomba na pista

Uma carreta bateu contra um avião bimotor que estava sendo transportando por uma Hilux SW4 (Toyota) na BR-020. O acidente aconteceu próximo à entrada da cidade de Correntina (a 665 km de Salvador), no oeste baiano, neste sábado, 23.

Segundo informações do Blog do Braga, o avião viajava em um reboque que destrelou e atingiu a carreta, que tombou na pista. Com o impacto, o motorista da Hilux SW4 perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

O condutor da carreta ficou ferido e chegou a ser socorrido, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foi acionada e, por isso, não possui informações sobre o acidente.



