Carnaval: Rui lança operação e questiona duração da festa

No lançamento da Operação Carnaval 2016 da Polícia Militar da Bahia, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, no Hotel Fiesta, em Salvador, o governador Rui Costa aproveitou para alfinetar não só a decisão do prefeito de aumentar o calendário da festa, como de estender a folia para mais bairros. Rui Costa, admitiu que o número do efetivo policial não é o suficiente para atender a população e ressaltou que a quantidade de dias da festa deve ser repensada.

A troca de farpas já havia acontecido em outro momento, quando o prefeito ACM Neto anunciou que o carnaval de Salvador teria um aumento de dias e de circuitos, incluindo os bairros. O governador disse que só investiria os mesmos R$ 90 milhões disponibilizados em 2015 e, mesmo que tivesse mais dinheiro em caixa, não teria efetivo policial.

O prefeito ACM Neto, por sua vez, disse que, caso o governo do estado não garantisse o policiamento, não haveria Carnaval fora dos circuitos oficiais. Apesar das "picuinhas" o governador anunciou nesta quarta-feira, 27, que foram investidos em segurança pública R$ 6 milhões a mais, em comparação ao carnaval passado.

Esse ano, 26 mil servidores do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil e Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão atuar de forma integrada para garantir a segurança dos foliões, entre os dias 3 e 9 de fevereiro na capital baiana e em mais 30 cidades do interior.



Além do policiamento, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) contará com 1.000 detectores de metais, 236 câmeras de monitoramento instaladas nos circuitos, a ronda Maria da Penha e os "Portais de Abordagem", que estarão em todo o circuito do carnaval. A pessoa que desejar ter acesso aos circuitos, terá que passar por abordagem.

Esstiveram presentes no evento, além do governador, a secretária de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana; o secretário de Turismo, Nelson Pelegrino; o secretário de Cultura, Jorge Portugal; e o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa.

