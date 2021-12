Carnaval: PRF registra redução de 50% no número de mortes nas rodovias

A Operação Carnaval, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), finalizou na última quarta-feira, 6, com redução de 50% no número de mortes nas rodovias baianas durante o período dos festejos. O balanço registrou um total de três mortes, contra seis, em comparativo com o ano passado.

Iniciada na última sexta-feira, 1, a ação teve como objetivo fiscalizar e combater excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas nas rodovias.

O uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também fizeram parte das ações fiscalizatórias das equipes da PRF.

Infrações

Durante os seis dias de Operação, a PRF autuou 6.277 condutores cometendo infrações diversas. Uma das infrações mais constatada foi a ultrapassagem proibida,com registro de 1.760 autos.

Foram fiscalizados um total de 14.332 veículos e 15.527 pessoas no período da operação. Também, foram realizados 7.537 testes com bafômetro, sendo lavrados 294 autos. Comparando-se com o carnaval de 2018, houve um aumento de 23%, em relação com o ano passado quando foram registrados 234 autuações com multa de R$ 2.934,70.

Durante as fiscalizações, a PRF também emitiu 83 autos de infração para motociclistas sem capacete e 85 motoristas foram flagrados trafegando com crianças sem o dispositivo de segurança. Já os autos emitidos referente aos veículos flagrados, pelos radares, acima da velocidade permitida para a via totalizaram 4.933 infrações.

Redução de acidentes, feridos e óbitos

Em relação ao mesmo período do ano anterior, a PRF na Bahia registrou uma redução de 31% no número de acidentes totais, 75 em 2018 contra 52 este ano. Destes, 13 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. Do total de acidentes registrados, 60 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 03 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias federais baianas, redução de 50% com relação ao ano anterior, quando 06 pessoas vieram a óbito.

Crimes

Durante os seis dias da operação, a PRF na Bahia recuperou 10 veículos e 52 pessoas foram detidas por diversos crimes. Também, foi responsável pela apreensão de 6000g de maconha e 4.350g de cocaína. No feriado prolongado, a PRF conseguiu apreender 03 armas e mais 04 munições nas rodovias da Bahia.

Houve ainda a apreensão de 231.600 reais em notas falsas, no dia 20 de fevereiro, na cidade de Jequié(BA), adquiridas em Foz do Iguaçu(PR) e que saíram repassadas no Carnaval de Salvador(BA).

adblock ativo