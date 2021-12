Carnaval no interior da Bahia começa nesta sexta-feira

A sexta-feira, 21, marcará a abertura das festas de momo em diversas cidades do interior baiano, como o Barreiras Folia, na região Oeste, e o Carnaval de Maragogipe, no Recôncavo, com suas manifestações culturais centenárias e que desde 2009 tem o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, concedido pelo Ipac.

Com réplicas de fantasias usadas no século XIX, em Maragogipe, 156 km de Salvador, os foliões se divertem em blocos sem cordas, animados por charangas, no ritmo das tradicionais marchinhas e frevos, circulando pelas ruas e praças.

Na cidade, cuja população mantém a tradição há mais de cem anos, também terá orquestra infantil, concurso de máscaras e fantasias, além de Samba de Roda e Rodas de Samba, e é ideal é para quem gosta de lugares mais calmos, mas sem perder a essência da festa.

Conhecido como ‘maior carnaval do interior da Bahia’ a festa em Barreiras começa nesta sexta oficialmente, mas está nas ruas desde o final de semana passado, quando o bloco Amantes de Momo tomou conta das ruas do Centro Histórico.

A cidade atrai historicamente neste período grande número de moradores de Brasília, Goiás, Tocantins e Piauí. Também de Salvador cresce o número de visitantes “em busca de uma folia interiorana, que não perde em animação e garante boas atrações”, conforme define a administradora Taís Costa, que passa seu quinto carnaval em Barreiras.

Com desfile de Blocos e atrações para a pipoca como Bel Marques, no Circuito Agnaldo Pereira se respira o carnaval moderno. Já no Circuito Zé de Hermes, reinam as fantasias originais, as charangas e suas marchinhas e se preserva o carnaval cultural. Para quem gosta de curtir os banhos de rio durante os dias de festa, o circuito Três Bocas também tem uma programação especial.

Em Palmeiras, cidade da Chapada Diamantina, a festa “A chapada se une aqui’ começa hoje e até dia 25 os blocos tradicionais desfilam pelas ruas históricas. No sábado, 22, se apresenta em praça pública a principal atração da cidade, banda Adão Negro.

Outra cidade da Chapada Diamantina, Oliveira dos Brejinhos começa hoje o 4º Carnacultura, com desfile de caretas e fantasias, com oficinas e premiação. A festa na cidade termina no dia 24.

Mais Cidades

Em Porto Seguro, 722 km de Salvador, o maior carnaval litorâneo fora da capital começa oficialmente neste sábado, com a expectativa de atrair cerca de 85 mil foliões até o dia 25 de fevereiro.

Com atrações como Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Saulo Fernandes, que vão desfilar em trios na Passarela do Álcool, a festa na cidade conta com mais de 50 blocos culturais. Este ano, como em 2019, a programação vai começar sempre às 16h, permitindo que as famílias com crianças também possam usufruir do carnaval.

Amanhã também começa o Carnaval de Piatã, cidade conhecida por ser a mais fria do estado pela sua localização geográfica. Situada entras as Serras do Tromba e do Santana, além da programação festiva a cidade propicia opções para trilhas, rapel e outros esportes de aventura.

