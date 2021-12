Carnaval: mortes nas rodovias sobem e acidentes caem

O número de mortes aumentou nas rodovias federais da Bahia neste Carnaval, segundo o boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira, 11. Foram 12 óbitos registrados em 2016, contra 7 em 2015. Já o número de acidentes reduziu cerca de 41%. A polícia ainda informou que o número de feridos se manteve em 84.

Os dados são da Operação Carnaval 2016 da PRF, que aconteceu entre os dias 5 e 10 de fevereiro. Ao todo foram realizadas 2.939 autuações e as ultrapassagens proibidas se destacaram, totalizando 929 casos autuados pela polícia. Em seguida a falta do uso de segurança com 294 registros e 53 motociclistas que foram flagrados sem o capacete.

Também foram recolhidas 143 carteiras de habilitação e 154 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, por irregularidades como vencimentos. Contudo a irregularidade mais registrada foi a de excesso de velocidade, foram capturadas 4.859 imagens de veículos nessa situação.

A PRF divulgou ainda que nove veículos roubados foram recuperados. Cerca de 11 mil veículos foram fiscalizados e 12 mil pessoas foram abordadas. Durante as abordagens policiais, 25 pessoas foram encaminhadas às delegacias de polícia judiciária, por crimes variados como mandado de prisão em aberto, posse de veículos roubados, embriaguez, posse de armas e drogas.

