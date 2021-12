Carnaval altera horário de funcionamento de shoppings de Salvador

Maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador irá mudar o horário de serviço de diversos shoppings da capital baiana, que irão realizar operação especiais durante o período. Confira as mudanças;

Shopping Piedade - Na quarta-feira, 19, e quinta, 20 funciona das das 9h às 18h. Na sexta, 21, das 9h às 16h. sábado, 22, domingo, 23, segunda, 24, e terça, 25, estará fechado. O centro de compras volta a funcionar na quarta, 26, das 12h às 21h.

Shopping Cajazeiras - na quinta, 20, e sexta, 21, as lojas funcionarão das 9h às 20h e praça de alimentação de 10h às 21h. No sábado, 22, lojas das 9h às 17h e praça de alimentação de 10h às 17h. Já de domingo, 23, a terça, 25, o centro de compras estará fechado. O local volta a funcionar na quarta, 26, com as lojas abrindo das 12h às 20h e praça de alimentação de 12h às 21h

Shopping Itaigara - No sábado, 22, lojas e alimentação das 9h às 16h, Bompreço das 7h às 22h. Do domingo, 23, a terça, 25, lojas e alimentação não funcionam, Bompreço das 7h às 22h. Na quarta, 26, lojas e alimentação das 12h às 21h e Bompreço das 7h às 22h

Shopping Barra - Na quarta, 19, abre das 9h às 20h. Na quinta, 20, das 9h às 18h. Sexta, 21, e sábado, 22, as lojas funcionam das 9h às 15h e praça de alimentação das 9h às 19h. De domingo, 23, a terça, 25, apenas estarão funcionando a praça de alimentação, os restaurantes do Barra Gourmet, Madero as lojas Arranjo Express, Camarote Skol e Farmácias Pague Menos, das 12h às 19h Na quarta, 26, o centro de compras funciona das 12h às 22h.

Outlet Premium Salvador - De sábado, 22, a terça, 25, o centro de compras funciona das 11h às 19h, com a abertura de todas as lojas e praça de alimentação. Na quarta, 26, das 12h às 21h e na quinta, 27, das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - Quinta, 20, e sexta, 21, e sábado, 22, o centro de compras funciona normalmente. No domingo, 23, as lojas, área de alimentação, cinema, das 12 às 20h. Segunda, 24, e terça, 25, funcionam as lojas âncoras, praça de alimentação e área de lazer das 12h às 21h. Já na quarta-feira, 26, funciona das 12h às 22h.

Shopping Bela Vista - Quinta, 20 e sexta, 21, funcionamento normalmente. No sábado, 22, das 9h às 20h e no domingo, 23, das 12h às 20h. Segunda, 24, e terça, 25, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funciona de 12h às 20h. Na quarta, 26, funciona das 12h às 22h.

Salvador Shopping - No sábado, 22, as lojas abrem das 9h às 20h, praça de alimentação das 11h às 20h, Bompreço das 7h às 22h. Domingo, 23, lojas das 12h às 20h, praça de alimentação das 11h às 20h, Bompreço das 8h às 20h. Segunda, 24, e terça, 25, lojas das 12h às 21h, praça de alimentação das 12h às 21h, Bompreço das 7h às 22h (este último na terça, funciona das 8h às 21h). Na quarta, 26, o centro de compras funciona das 12h às 22h, Bompreço das 7h às 22h.

Salvador Norte Shopping - No sábado, 22, Hiper Bompreço das 8h às 22h, âncoras, megalojas e farmácias das 9h às 21h, demais lojas das 9h às 20h, praça de alimentação e lazer das 11h às 20h. Domingo, 23, Hiper Bompreço das 8h às 21h, âncoras, megalojas e farmácias das 12h às 21h, demais lojas das 12h às 20h, praça de alimentação e lazer das 12h às 20h.

Segunda, 24, e terça, 25, Hiper Bompreço das 8h às 22h, âncoras, megalojas e farmácias das 12h às 21h, praça de alimentação e lazer das 11h às 21h. Na quarta, 26, Hiper Bompreço das 8h às 22h, e o restante do shopping das 12h às 22h.

Shopping Center Lapa - Quinta, 20, lojas abertas até as 18h. Cinemas exibirão as primeiras sessões até às 16h. Na sexta-feira, 21, lojas abertas das 09 às 16h. Cinema não abrirá. De sábado a terça de carnaval, lojas e cinema estarão fechados. Quarta-feira de Cinzas: lojas abertas das 12 às 21h. Cinema aberto.

Modificações na Rede SAC

A Rede SAC terá o funcionamento modificado no carnaval. A operação tem início na próxima quinta-feira, 20, quando o SAC Barra terá o horário de atendimento reduzido. As modificações também afetam outras unidades, tanto da capital quanto do interior do estado, durante o período. Já o SAC Móvel, em atendimento nos municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), funciona até quarta-feira, 19, retomando os roteiros de visitação às cidades do interior a partir do mês de março.

Na quinta-feira, o SAC Barra estará aberto ao público das 9h às 14h. Já na sexta-feira, 21, o horário de atendimento em cinco postos da capital será alterado: o Barra estará aberto das 9h às 14h, enquanto as unidades do Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping e Shopping da Bahia atenderão de 9h às 17h. Nas duas datas, os demais Postos e Pontos SAC funcionarão normalmente. No sábado, 22, o SAC Barra e toda a rede estará fechada, exceto as unidades do Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping e Shopping da Bahia, que atendem das 9h às 13h.

Toda a Rede SAC terá o expediente suspenso nos dias 24 e 25 de fevereiro, retomando na Quarta-feira de Cinzas, 26. Na data, o atendimento ocorrerá no período da tarde: das 13h às 18h, para os postos do Barra, Bela Vista, Paralela, Salvador Shopping, Shopping da Bahia e Camaçari; das 13h às 17h, nas unidades de Periperi, Cajazeiras, Pau da Lima, Pernambués e Servidor. Outros postos da capital e região metropolitana – Liberdade, Piatã, Comércio, Lauro de Freitas, Simões Filho e Candeias – estarão fechados.

Já no interior, o funcionamento de 12 Postos SAC será das 13h às 17h. Em oito unidades será de 13h às 18h, e em Guanambi não haverá atendimento. Nos Pontos SAC de 32 municípios, o atendimento ocorrerá das 13h às 17h. As unidades de Xique-Xique, Santa Maria da Vitória, Jaguaquara e Itamaraju estarão fechadas, retomando o atendimento na quinta-feira, 27.

