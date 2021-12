Carlinhos Brown firma parceria com espanhóis

Para estreitar as relações entre Brasil e Espanha, o consulado do país ibérico firmou parceria musical com o cantor Carlinhos Brown. O encontro ocorreu na noite desta terça-feira, 13, no Hotel Sheraton, no Campo Grande.

O evento marcou o Dia Nacional da Espanha (normalmente comemorado em 12 de outubro, mas celebrado neta terça, um dia após devido ao feriado). Contou com a presença de autoridades e personalidades da sociedade baiana e espanhola.

O acordo, segundo o diretor-geral da companhia aérea Air Europa no Brasil, Enrique Martin-Ambrosio, vai trazer artistas espanhóis para se apresentarem em Salvador.

Filme

"Temos uma parceria antiga e de muito sucesso com Carlinhos. Em 2005, patrocinamos o filme El Milagro de Candeal que conta a história dos próprios moradores desse bairro (Candeal) em busca de um futuro melhor", destacou Enrique.

Brown, por sua vez, evidenciou a importância dos espanhóis na cultura baiana: "O conceito espanhol faz parte da nossa arquitetura e culinária, além de termos aqui na Bahia um dos maiores redutos de galegos".

Intercâmbio

Sobre a parceria, Carlinhos Brown adiantou que não só artistas espanhóis virão à Bahia, mas também os baianos visitarão a Espanha para levar cultura em forma de música.

"Vamos levar baianos para celebrar os dez anos do Carnaval Movistar, em Madrid, além de trazer grandes nomes da Espanha para o nosso Carnaval", ressaltou o cantor e compositor, mas sem dar detalhes.

O dia 12 de outubro é comemorado pelos espanhóis porque no final da Idade Média o navegador genovês Cristóvão Colombo promoveu o encontro de dois mundos que não se conheciam (a Europa e a América).

Até o século XV, os povos americanos se desenvolviam separadamente, sem nenhum contato com o mundo antigo. Por outro lado, o mundo europeu buscava ampliar seus horizontes geográficos. A data celebra a união das etnias, dos povos e dos continentes.

