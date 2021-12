Carga roubada com 13t de cacau é recuperada em Ilhéus

Uma carga com cerca de 13 toneladas de sementes de Cacau foi recuperada, nesta terça-feira, 13, em Rio do Braço na zona rural de Ilhéus, no Sul da Bahia. Avaliada em R$ 140 mil, o produto seria utilizada para fabricação de chocolate. A carga tinha sido roubada no último dia 20, no município de Gandu (cerca de 296km de Salvador).

Segundo o Serviço de Segurança Pública (SSP), uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira fazia ronda no distrito, quando avistaram três homens armados. Eles atiraram e durante o confronto, Danilo de Souza Aquino acabou ferido, foi socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu. Os outros dois fugiram pela mata.

A carga estava dividida em 227 sacos. A polícia ainda apreendeu um revólver calibre 38, uma espingarda, munições e um veículo modelo Classic, placa PFJ-1426.

