Carga roubada avaliada em R$ 500 mil é recuperada na BR-116

Uma carga roubada de produtos higiênicos foi recuperada nesta terça-feira, 6, na BR-116, KM-544, no trecho do município de Milagres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga é avaliada em aproximadamente R$ 500 mil.

O veículo foi localizado com a ajuda de uma empresa de rastreamento. De acordo com a PRF, o condutor do caminhão disse que o veículo entregue a ele por seu patrão, mas entrou em contradição no depoimento. Ele inicialmente disse que trasportaria o material até a cidade de Piancó (PB), mas mudou a versão afirmando que iria para Feira de Santana.

O motorista e a carga apreendida foram encaminhados para a delegacia de Milagres.

