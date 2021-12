Carga de remédios avaliada em R$ 97 mil é recuperada

Uma carga de remédios diversos da rede de Farmácias Santana, avaliada em R$ 97 mil, foi recuperada, na quarta-feira, 15, por investigadores da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

De acordo com o delegado Bruno Oliveira, titular da DT/Camaçari, a carga estava com Jorge Pires Gomes Santana, de 46 anos, proprietário de uma farmácia localizada no centro de Camaçari. O homem foi preso em flagrante.

Os produtos tinham sido furtados por Fábio Nunes de Oliveira, 37, motorista do caminhão que abrigava a carga, e Reginaldo Menezes Moura Pereira, 25, ajudante, presos na terça, 13, depois que as investigações revelaram que eles tinham desviado os remédios, cujo destino era abastecer unidades da rede, em Salvador.

Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 2 de janeiro e, desde então, investigadores vinham acompanhando a movimentação do motorista e seu ajudante. Os três foram autuados em flagrante e serão indiciados por furto qualificado e falsificação de documento particular. O motorista também foi autuado por receptação. Todos estão custodiados na unidade policial, à disposição da Justiça.

adblock ativo