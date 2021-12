Carga de papel higiênico é saqueada após carreta pegar fogo na BR-116

Moradores da cidade de Planalto, no Sudoeste baiano, saquearam uma carreta carregada de papel higiênico que pegou fogo na BR-116. O incidente ocorreu no último domingo, 3, por volta das 15h, e a ação das pessoas foi registrada em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o veículo parado no acostamento da rodovia, ainda com fumaça, o que não impediu que os moradores se aproximassem para saquear parte da carga. O resto do material foi destruído pelo incêndio.

O fogo teria se alastrado após a carreta apresentar um problema mecânico. O motorista não sofreu ferimentos. O veículo foi levado para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Poções.

