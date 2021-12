Carga de maconha avaliada em R$ 45 milhões é apreendida na BR-116

Um carregamento de maconha avaliada em R$ 45 milhões foi apreendido em uma ação conjunta da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, mas foi divulgada na manhã desta terça, 9.

Ainda segundo a polícia, cerca de três toneladas da droga saiu do Mato Grosso do Sul e seria entregue na cidade baiana de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

As equipes monitoraram o entorpecente, que estava escondido em um caminhão com carga de milho. O veículo foi abordado no posto da PRF, na BR-116. O motorista, preso em flagrante, afirmou que a maconha seria entregue a um traficante. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

